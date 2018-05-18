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BMW отзывает более 12 тысяч автомобилей
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BMW отзывает более 12 тысяч автомобилей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Отозвано будет около 12 тысяч транспортных средств по причине неисправности программного обеспечения, отвечающего за уровень выброса вредоносных веществ в атмосферу. Компания считает, что человеческий фактор может сыграть абсолютно в любой сфере и при большом объёме производства персонал может допустить ошибку не целенаправленно.
Ранее компания BMW отказалась от оснащения автомобилей 12-цилиндровым битурбированным двигателем.
Генеральный директор заверил, что ошибка была допущена годами ранее и к манипуляциям данный факт отношения не имеет. Более того, для компании очень важен имидж, поэтому возможно отзыв охватит большее число автомобилей, во избежание казусов.
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