BMW отзывает более 12 тысяч автомобилей

Отозвано будет около 12 тысяч транспортных средств по причине неисправности программного обеспечения, отвечающего за уровень выброса вредоносных веществ в атмосферу. Компания считает, что человеческий фактор может сыграть абсолютно в любой сфере и при большом объёме производства персонал может допустить ошибку не целенаправленно.

Ранее компания BMW отказалась от оснащения автомобилей 12-цилиндровым битурбированным двигателем.

Генеральный директор заверил, что ошибка была допущена годами ранее и к манипуляциям данный факт отношения не имеет. Более того, для компании очень важен имидж, поэтому возможно отзыв охватит большее число автомобилей, во избежание казусов.