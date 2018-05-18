Почти 30 автомобилей Volkswagen отзывают в РФ из-за возможных проблем со втулкой подголовника

Почти 30 транспортных средств марки Volkswagen отзывают в России из-за возможных проблем со втулкой подголовника на передних сиденьях. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

«Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 28 транспортных средств марки Volkswagen (Caddy , Passat). Программа мероприятий представлена ООО «Фольксваген Груп Рус», являющимся официальным представителем изготовителя Volkswagen на российском рынке. Отзыву подлежат 28 автомобилей Volkswagen (Caddy, Passat), реализованных в 2018 г., с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является образование заусенца из-за проблемы в производстве на запорной скобе направляющей втулки подголовника», — говорится в сообщении.

Уточняется, что указанный заусенец в зависимости от его величины может блокировать фиксацию подголовника. «Из-за этого подголовник не полностью фиксируется в направляющей втулке. Это касается только левой (по направлению движения) втулки обоих передних сидений. В случае аварии есть риск выскакивания подголовника из втулки. В этом случае он не сможет выполнить свою защитную функцию», — указано в сообщении.

Отмечается, что уполномоченные представители изготовителя ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей Volkswagen (Caddy, Passat), подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На транспортных средствах Volkswagen (Caddy, Passat) будет произведена замена левой (по направлению движения) направляющей втулки подголовника на обоих передних сиденьях. Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

В пресс-службе подчеркнули, что все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.