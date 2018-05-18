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Обновленный BMW X5 приедет в этом году
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Обновленный BMW X5 приедет в этом году 

Car.ru 17 минут назад
Фото: Motor1.com
Информация о новом BMW X5 стала известна после очередного собрания акционеров компании.
Предположительно, линейка X5 продолжит свое существование примерно 4 года. После этого BMW, очевидно, предложит новую серию, основанную на другой платформе под названием CLAR.
Экспертам автомобильного рынка уже известно, что в 2018 году BMW готовит несколько премьер со значком X. Например, ожидается появление X7, который будет собираться на производственном цикле в США.
Не за горами и дебют 8 серии, в которую, как минимум, войдут 6 моделей. Среди них будет давно ожидаемый многими M8 Gran Coupe.
Менее чем через месяц, 15июня, представители M8 примут участие в гонках Ле-Ман. Чуть позже состоится официальный дебют родстера с маркой Z4.
Поэтому можно смело утверждать о том, что в 2018 году BMW приготовит ряд премьер для своих поклонников. Новой информации осталось ждать недолго.
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