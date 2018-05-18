Как быстро выехать, если заблокировали авто

«АвтоВзгляд» рассказал, как запертым на парковке автомобилистам добиться свободы.

Самые удачливые «узники парковки» могут обнаружить на лобовом стекле запершего их автомобиля записку с номером телефона, по которому можно вызвать его владельца.

Позвать хозяина можно и при помощи сигнализации его машины: нужно слегка постучать по лобовому стеклу или колесу, сигнализация сработает, о чем непременно узнает владелец транспортного средства.

Однако «запиральщики» бывают вредными и упрямыми — не реагируют ни на звонки, ни на стук. В таком случае, если «запор» установлен во дворе, то помогут лишь крепкие соседи, передвинув преграду.

В остальных же местах мешающий движению водитель нарушает правила дорожного движения, в связи с чем на помощь можно вызвать ГИБДД

В начале нынешней недели в Москве были установлены 100 комплексов фотовидеофиксации «Стрит Фалькон». Новые камеры следят за даже 10-секундной остановкой в неположенном месте, а также неоплатой парковки.