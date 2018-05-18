В 3-ем квартале этого года в российских автосалонах стартуют продажи автоновинки Brilliance V3

По словам гендиректора автокомпании «Бриллианс Мотор» Лю Цзюань, на третий квартал текущего года запланированы поставки и начало реализации автомодели Brilliance V3.

Госпожа Цзюань также отметила, что анонсированные поступления датированные апрелем 2018 года были смещены на 3-ий квартал в связи с актуальными производственными проблемами.

По силовой части автоновинка российского авторынка будет представлена с полуторалитровым силовым агрегатом на 107 л.с. Всего в Россию будут поставляться четыре модификации обсуждаемой автомодели: две с МКПП, а две — с АКПП.

Габаритные размеры автомодели:

длина — 4,2 метра;

ширина — 1,79 метра;

высота — 1,6 метра;

колесная база — 2,57 метра.

По словам Лю Цзюань, автомодель Brilliance V3 имеет высокие показатели среди автомоделей других автобрендов в своем сегменте.