По словам гендиректора автокомпании «Бриллианс Мотор» Лю Цзюань, на третий квартал текущего года запланированы поставки и начало реализации автомодели Brilliance V3.
Госпожа Цзюань также отметила, что анонсированные поступления датированные апрелем 2018 года были смещены на 3-ий квартал в связи с актуальными производственными проблемами.
По силовой части автоновинка российского авторынка будет представлена с полуторалитровым силовым агрегатом на 107 л.с. Всего в Россию будут поставляться четыре модификации обсуждаемой автомодели: две с МКПП, а две — с АКПП.
Габаритные размеры автомодели:
длина — 4,2 метра;
ширина — 1,79 метра;
высота — 1,6 метра;
колесная база — 2,57 метра.
По словам Лю Цзюань, автомодель Brilliance V3 имеет высокие показатели среди автомоделей других автобрендов в своем сегменте.
На сегодняшний день в России доступна только одна автомодель осуждаемого автобренда — Brilliance V5.