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VW отзывает Caddy и Passat в России
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VW отзывает Caddy и Passat в России 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Совсем недавно стало известно о том, что компания производящая автомобили Volkswagen будет обзывать 28 моделей Пассат и Кадди в России.
Причиной этого действия стал тот факт, что во время производства этих автомобилей была допущена небольшая ошибка, связанная со скобой на подголовнике. Исходя из этого, компанией было принято решение вернуть автомобили, которые были проданы в 2018 году обратно на завод для того, чтобы устранить отклонения от нормы.
Производитель заявляет, что образование этой заусеницы может привести к неполной фиксации подголовника, а это в свою очередь причиняет дискомфорт владельцу, а также сказывается на безопасности. Все автомобили будут отправлены в сервисный центр для устранения неполадки. Ремонт для владельца будет бесплатным, все расходы берет на себя производитель.
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