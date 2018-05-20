Назван ТОП-10 самых проблемных кроссоверов 

В рейтинг попали кроссоверы, которые, по мнению специалистов, являются наиболее неудачным выбором для потенциальных покупателей.
Эксперты портала Vladtime подготовили список кроссоверов, которые доставляют своим владельцам больше разочарований, чем радостей.
Возглавила рейтинг самых «проблемных» машин Mazda CX-9. Автомобиль оказался слишком шумным, что делает передвижение на нем неудобным. Более того, специалисты отметили, что в кроссовере ненадежна электроника, а также некачественно выполнен кузов.
На втором месте расположился Jeep Cherokee KL 2014 года. Сообщается, что владельцы этих автомобилей нередко жалуются на детали низкого качества.
Третье место «антирейтинга» занимает Audi Q7 2005 года. Специалисты отметили проблемы в тормозной системе автомобиля, некачественный кузов и ряд мелких несовершенств.
Из-за проблем с электроникой в список «проблемных» машин также попал кроссовер Dodge Durango, а из-за проблем с шумоизоляцией — Jeep Wrangler 2014 года.
Во вторую пятерку «антирейтинга» вошли такие автомобили, как Nissan Pathfinder R52, Infiniti QX60 2012 года, Jeep Grand Cherokee четвертой генерации, Fiat 500L 2012 года и Audi Q5.