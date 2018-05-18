Паркетник Creta «освежили»

Автохолдинг Hyundai провел очередное обновление небольшого паркетника Creta, и в сети уже опубликованы фотографии модели, предназначенной для индийского рынка.

Глядя на представленные фотоснимки, можно заметить, что автомобиль наградили модернизированной оптикой, иными противотуманными фарами, изменёнными бамперами, другой решеткой радиатора и переработанными задними фонарями.

Плюс к этому, «посвежевший» кросс получил уникальные «катки» на 17 дюймов. Салон автомобиля отделали новыми материалами.

В моторном отсеке рестайлинговой Hyundai Creta будут стоять прежние силовые агрегаты: «атмосферник» объемом 1,6 литра с отдачей 123 л.с. или один из двух турбодизелей CRDi рабочим объёмом 1,4 и 1,6 литра, производительность которых 90 и 128 л.с. соответственно.

Сочетаться с мотором будет 6-ступенчатая механика или 6-диапазонная автоматическая трансмиссия. Тип привода только передний.

car.ru

На рынке обновленная модель должна будет появиться уже этим летом. Напомним, что дорестайлинговый паркетник индийские клиенты могут приобрести от 929 000 рупий (854 000 рублей).