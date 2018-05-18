Ещё
Паркетник Creta «освежили»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Паркетник Creta «освежили» 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Hyundai провел очередное обновление небольшого паркетника Creta, и в сети уже опубликованы фотографии модели, предназначенной для индийского рынка.
Глядя на представленные фотоснимки, можно заметить, что автомобиль наградили модернизированной оптикой, иными противотуманными фарами, изменёнными бамперами, другой решеткой радиатора и переработанными задними фонарями.
Плюс к этому, «посвежевший» кросс получил уникальные «катки» на 17 дюймов. Салон автомобиля отделали новыми материалами.
В моторном отсеке рестайлинговой Hyundai Creta будут стоять прежние силовые агрегаты: «атмосферник» объемом 1,6 литра с отдачей 123 л.с. или один из двух турбодизелей CRDi рабочим объёмом 1,4 и 1,6 литра, производительность которых 90 и 128 л.с. соответственно.
Сочетаться с мотором будет 6-ступенчатая механика или 6-диапазонная автоматическая трансмиссия. Тип привода только передний.
car.ru
На рынке обновленная модель должна будет появиться уже этим летом. Напомним, что дорестайлинговый паркетник индийские клиенты могут приобрести от 929 000 рупий (854 000 рублей).
Car.ru: последние новости
Чемезов докладывал президенту Путину о состоянии дел по мотоциклу из проекта “Кортеж” Обновленный BMW X5 приедет в этом году Volkswagen начинает отзыв автомобилей Caddy и Passat в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту152
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто37
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян65
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту623
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту176
Видео
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
00:50
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту
Автоновости
00:33
Крымский мост «открыл» кот
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение