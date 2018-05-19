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В России дан старт продаж бюджетного кроссовера из Китая
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В России дан старт продаж бюджетного кроссовера из Китая 

Car.ru 10 часов назад
Фото: Car.ru
Автобренд Hawtai объявил о старте продаж нового бюджетного кроссовера Laville на авторынке РФ. Сегодня данная автомодель доступна в автосалонах Воронежа и Подмосковья.
К слову сказать автомодель Laville от Hawtai автоновинка только для российского авторынка. На самом деле, китайский автопроизводитель пытался вывести на рынок РФ данную автомодель еще в 2014 году.
Теперь уже появилась информация на интернет-портале автопроизводителя касательно стоимости обсуждаемой автомодели в рублях.
Так, в исполнении предусматривающем установку МКПП машина будет стоить от 949800 рублей. В топой версии с коробкой автоматом — 999800 рублей. По силовой части автоновинка оснащается полуторалитровым мотором на 145 л.с.
Оснащение данной автомодели скомпоновано согласно современных мировых стандартов.
Среди прочего можно отметить наличие кондиционера, современной мультимедиа системы, обивку салона эко кожей, зеркала с электроприводом и светодиодные ходовые огни.
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