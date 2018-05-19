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Это не американские горки, а сумасшедший мост в Японии!
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Это не американские горки, а сумасшедший мост в Японии! 

Bigpicture.ru 46 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Если вы когда-либо хотели прокатиться на аттракционе «Американские горки» не выходя из-за руля своей машины, то вот он, ваш шанс! Даже без мертвой петли поездка по мосту Есима Охаси в Японии — настоящее приключение.
factroom.ru  Мост Есима Охаси соединяет города Мацуэ и Сакаиминато и имеет протяженность в 1,7 км.
Мост построен таким образом, чтобы под ним могли проходить большие корабли.
Кажется, что автомобили просто соскальзывают с него, как с горки, а подъем на такой мост и вовсе кажется невероятным.
Но мост вполне безопасен, если не нарушать правила дорожного движения.
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