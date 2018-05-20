Водитель перевернулся на каршеринговой машине и сбежал

Полиция ищет водителя перевернувшейся на юге Москвы каршеринговой машины

"В Михневском проезде в районе Бирюлево Восточное произошло опрокидывание автомобиля каршеринга, после чего водитель скрылся с места ДТП. Его личность устанавливается", — пояснили в ГАИ.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего машина перевернулась. Автолюбитель же сбежал с места аварии, бросив машину перевернутой на газоне рядом с трассой. По данному факту проводится проверка.