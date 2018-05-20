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Водитель перевернулся на каршеринговой машине и сбежал
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Полиция ищет водителя перевернувшейся на юге Москвы каршеринговой машины 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Автомобиль каршеринга Renault Logan перевернулся во время движения, налетев на бордюр, водитель скрылся с места ДТП, сообщили РИА Новости в столичном управлении Госавтоинспекции.
"В Михневском проезде в районе Бирюлево Восточное произошло опрокидывание автомобиля каршеринга, после чего водитель скрылся с места ДТП. Его личность устанавливается", — пояснили в ГАИ.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего машина перевернулась. Автолюбитель же сбежал с места аварии, бросив машину перевернутой на газоне рядом с трассой. По данному факту проводится проверка.
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