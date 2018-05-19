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Названы самые популярные автомобили с «механикой»
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Названы самые популярные автомобили с «механикой» в России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ПАО "АвтоВАЗ"
Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных в России автомобилей с механической коробкой передач.
Лидером продаж за первый квартал 2018 года стала отечественная LADA с результатом в 71 тысячу реализованных автомобилей. Вторую строчку занял Renault: за три месяца было продано чуть более 24 тысяч машин данной марки. Третье место досталось KIA с тиражом около 12 тысяч экземпляров.
Четвертым стал Hyundai: в 2018 году было реализовано почти 10 тысяч единиц техники. Пятерку замкнула Skoda с результатом чуть более 7 тысяч автомобилей.
Также в топ-10 вошли Volkswagen, Chevrolet, Nissan, Datsun и УАЗ.
Согласно данным агентства, за первые три месяца 2018 года россияне приобрели более 165 тысяч легковых авто с механической коробкой передач. Что составило 45% от всего объема отечественного авторынка.
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