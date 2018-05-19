Названы самые популярные автомобили с «механикой» в России

Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных в России автомобилей с механической коробкой передач.

Лидером продаж за первый квартал 2018 года стала отечественная LADA с результатом в 71 тысячу реализованных автомобилей. Вторую строчку занял Renault : за три месяца было продано чуть более 24 тысяч машин данной марки. Третье место досталось KIA с тиражом около 12 тысяч экземпляров.

Четвертым стал Hyundai : в 2018 году было реализовано почти 10 тысяч единиц техники. Пятерку замкнула Skoda с результатом чуть более 7 тысяч автомобилей.

Chevrolet, Nissan, Datsun и УАЗ. Также в топ-10 вошли Volkswagen

Согласно данным агентства, за первые три месяца 2018 года россияне приобрели более 165 тысяч легковых авто с механической коробкой передач. Что составило 45% от всего объема отечественного авторынка.