Ford представил фургон, способный для ралли

Новый представитель от Ford получил длинное название MS-RT Transit Custom.

Тем не менее, хорошо заметны внешние отличия по деталям кузова от стандартного варианта Transit Custom. Можно выделить добавление элементов из хрома, новую конструкцию фар, изменения переднего бампера и решетки радиатора.

В дополнение к имиджу есть колеса в 18 дюймов, отличающиеся покрышками из линейки Hankook Ventus S1 Evo. Черты спортивного автомобиля также будут заметны по оригинальному дизайну выхлопных труб.

Фургон снабжен двигателем в 2,8 литра, которому под силу выдать мощность в 168 лошадиных сил. По желанию можно выбрать автоматическую или механическую трансмиссию в 6 ступеней.

Если говорить о кабине, покупатель может заказать для себя сидения из кожи, либо же в замшевом исполнении.

Существует еще множество дополнительных деталей. Их каждый покупатель может выбрать на свой вкус и в зависимости от финансовых возможностей.