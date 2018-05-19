Ещё
Ford представил фургон, способный для ралли
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ford представил фургон, способный для ралли 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Новый представитель от Ford получил длинное название MS-RT Transit Custom.
Тем не менее, хорошо заметны внешние отличия по деталям кузова от стандартного варианта Transit Custom. Можно выделить добавление элементов из хрома, новую конструкцию фар, изменения переднего бампера и решетки радиатора.
В дополнение к имиджу есть колеса в 18 дюймов, отличающиеся покрышками из линейки Hankook Ventus S1 Evo. Черты спортивного автомобиля также будут заметны по оригинальному дизайну выхлопных труб.
Фургон снабжен двигателем в 2,8 литра, которому под силу выдать мощность в 168 лошадиных сил. По желанию можно выбрать автоматическую или механическую трансмиссию в 6 ступеней.
Если говорить о кабине, покупатель может заказать для себя сидения из кожи, либо же в замшевом исполнении.
Существует еще множество дополнительных деталей. Их каждый покупатель может выбрать на свой вкус и в зависимости от финансовых возможностей.
Car.ru: последние новости
Hyundai обновил кроссовер Creta Volkswagen не приедет на Парижский автосалон-2018 Чемезов докладывал президенту Путину о состоянии дел по мотоциклу из проекта “Кортеж”
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы тебя утопим»: бизнесмен и гаишник напали на инвалида92
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту171
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто39
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен180
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту626
Видео
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
00:50
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту
Автоновости
00:33
Крымский мост «открыл» кот
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение