Ford показал новый центр для симуляции погодных условий

Компания Ford опубликовала ролик, демонстрирующий, как работает ее новый Центр исследования погодных условий, находящийся в Кельне, Германия. В центре имитируются различные погодные условия — сильные ветры, проливные дожди и т. д. — для испытания новых автомобилей.

В ролике, опубликованном Ford, отмечается, что инженеры компании тестируют новые машины в различных условиях. Специалисты, как заметно на видео, могут воссоздавать сильные ветры, дожди, имитировать условия для различных высот. Есть даже и «снежная комната», в которой, по словам компании, температура может опускаться ниже -30 градусов Цельсия; в данной комнате сотрудники Ford могут изучать, в частности, как снег скапливается на кузове машины. В ролике показана и комната, в которой воссоздаются высокие температуры.

На видео продемонстрировано и «сердце» центра — турбина мощностью 1,4 МВт.