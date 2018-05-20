Ещё
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ford показал новый центр для симуляции погодных условий 

Популярная механика 2 часа назад
Компания Ford опубликовала ролик, демонстрирующий, как работает ее новый Центр исследования погодных условий, находящийся в Кельне, Германия. В центре имитируются различные погодные условия — сильные ветры, проливные дожди и т. д. — для испытания новых автомобилей.
В ролике, опубликованном Ford, отмечается, что инженеры компании тестируют новые машины в различных условиях. Специалисты, как заметно на видео, могут воссоздавать сильные ветры, дожди, имитировать условия для различных высот. Есть даже и «снежная комната», в которой, по словам компании, температура может опускаться ниже -30 градусов Цельсия; в данной комнате сотрудники Ford могут изучать, в частности, как снег скапливается на кузове машины. В ролике показана и комната, в которой воссоздаются высокие температуры.
На видео продемонстрировано и «сердце» центра — турбина мощностью 1,4 МВт.
Популярная механика: последние новости
Чей лимузин круче - Путина или Трампа? Hyundai будущего: насекомые и голограммы Илон Маск рассказал, где еще будут продаваться «Теслы»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто40
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту173
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен180
Как быстро выехать, если заблокировали авто
Пережившие время: 10 автомобилей, которые выпускаются до сих пор
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение