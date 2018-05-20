Tesla Model X подготовили для бездорожья

Компания Delta 4×4, специализирующаяся на разработке аксессуаров для внедорожников, подготовила комплект обновлений для электрокара Tesla Model X.

По существу, электрический кросс американской компании получил лишь набор эксклюзивных колёсных дисков, размерностью 20 дюймов, которые «обули» в специальные покрышки.

Delta 4×4

Справедливости ради, скажем, что благодаря новым «каткам» электрокар Tesla Model X выглядит чертовски более целенаправленным и готовым к любому бездорожью.

Как отметили специалисты фирмы Delta 4×4, заинтересованные клиенты, желающие получить аналогичные диски и шины, должны быть готовы расстаться с суммой в 3 900 евро (порядка 285 000 рублей).