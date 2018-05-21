Ещё
Названы самые продаваемые японские кроссоверы в РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые продаваемые японские кроссоверы на рынке РФ 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Аналитики агенства «Автостат» назвали десятку самых популярных на российском авторынке японских кроссоверов и внедорожников. Данный рейтинг основан на статистических данных за первый квартал 2018 года.
Самым продаваемым японским SUV с января по март 2018 года в РФ стал Toyota RAV4 с объемом реализации в 6 тысяч 260 единиц, что на 9,7% ниже, чем было годом ранее.
Строчкой ниже расположился Nissan X-Trail — 4 тысячи 960 продаж (+27,8%). ТОП-3 замыкает Nissan Qashqai — 4 тысячи 590 реализованных единиц, что на 18,7% больше, чем было за аналогичный период в прошлом году.
Четвертое и пятое место данного ТОП-а досталось Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander с результатом в 4 тысячи 390 и 4 тысячи 300 проданных машин соответственно.
В десятку самых популярных японских кроссоверов и внедорожников в России за первый квартал также вошли: Toyota Land Cruiser — 3 тысячи 270 единиц, Nissan Terrano — 2 тысячи 860 единиц, Mitsubishi Pajero Sport — 1 тысяча 740 единиц, Lexus NX — 1 тысяча 620 единиц и Lexus RX — 1 тысяча 520 реализованных машин.
Daily-Motor: последние новости
Составлена десятка самых проблемных кроссоверов Delta 4×4 адаптировала Tesla Model X для условий бездорожья МВД РФ предлагает отказаться от знака «Шипы» на автомобилях
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост установил новый рекорд4
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту173
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто40
«Мне угрожают за правду о Крымском мосте»1
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен180
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение