Названы самые продаваемые японские кроссоверы в РФ

Названы самые продаваемые японские кроссоверы на рынке РФ

Аналитики агенства «Автостат» назвали десятку самых популярных на российском авторынке японских кроссоверов и внедорожников. Данный рейтинг основан на статистических данных за первый квартал 2018 года.

Самым продаваемым японским SUV с января по март 2018 года в РФ стал Toyota RAV4 с объемом реализации в 6 тысяч 260 единиц, что на 9,7% ниже, чем было годом ранее.

Строчкой ниже расположился Nissan X-Trail — 4 тысячи 960 продаж (+27,8%). ТОП-3 замыкает Nissan Qashqai — 4 тысячи 590 реализованных единиц, что на 18,7% больше, чем было за аналогичный период в прошлом году.