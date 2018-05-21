Названы самые продаваемые японские кроссоверы в РФ

Аналитики агенства «Автостат» назвали десятку самых популярных на российском авторынке японских кроссоверов и внедорожников. Данный рейтинг основан на статистических данных за первый квартал 2018 года.
Самым продаваемым японским SUV с января по март 2018 года в РФ стал Toyota RAV4 с объемом реализации в 6 тысяч 260 единиц, что на 9,7% ниже, чем было годом ранее.
Строчкой ниже расположился Nissan X-Trail — 4 тысячи 960 продаж (+27,8%). ТОП-3 замыкает Nissan Qashqai — 4 тысячи 590 реализованных единиц, что на 18,7% больше, чем было за аналогичный период в прошлом году.
Четвертое и пятое место данного ТОП-а досталось Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander с результатом в 4 тысячи 390 и 4 тысячи 300 проданных машин соответственно.
В десятку самых популярных японских кроссоверов и внедорожников в России за первый квартал также вошли: Toyota Land Cruiser — 3 тысячи 270 единиц, Nissan Terrano — 2 тысячи 860 единиц, Mitsubishi Pajero Sport — 1 тысяча 740 единиц, Lexus NX — 1 тысяча 620 единиц и Lexus RX — 1 тысяча 520 реализованных машин.