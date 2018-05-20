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Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
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Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото 

Вести.Ru 1 час назад
Более 20 тысяч автомобилей проехали по Крымскому мосту за последние сутки. Это почти в два раза больше, чем в пятницу. Поток машин в обе стороны растет, но трафик в Крым несколько выше, чем в обратно.
Сотрудники ГИБДД уже выявили самое частое нарушение правил дорожного движения. Водители останавливаются на арочном пролете моста, чтобы сфотографироваться. ГИБДД предупреждает об ответственности в случае создания помех.
Всего с момента открытия движения за четверо суток проехали уже более 66,5 тысячи автомобилей, уточняет "Россия 24".
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