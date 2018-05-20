Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото

Более 20 тысяч автомобилей проехали по Крымскому мосту за последние сутки. Это почти в два раза больше, чем в пятницу. Поток машин в обе стороны растет, но трафик в Крым несколько выше, чем в обратно.

Сотрудники ГИБДД уже выявили самое частое нарушение правил дорожного движения. Водители останавливаются на арочном пролете моста, чтобы сфотографироваться. ГИБДД предупреждает об ответственности в случае создания помех.

Всего с момента открытия движения за четверо суток проехали уже более 66,5 тысячи автомобилей, уточняет "Россия 24".