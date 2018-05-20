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Маск оснастит Tesla Model 3 двумя моторами
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Илон Маск решил оснастить Tesla Model 3 двумя моторами 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Машина получит полный привод и два двигателя — в передней и задней части.
Один мотор рассчитан на движение с максимальной скоростью, а второй — на максимальный пробег. В случае отказа одного двигателя машина сможет продолжать движение на втором.
Как рассказал глава Tesla Motors Илон Маск, максимальная скорость автомобиля 250 км/час, за 3,5 секунды машина сможет разогнаться до 96 км/час, заряда батареи хватит на 500 километров пути. Полноприводная Tesla Model 3 с двумя моторами будет стоить 78 тысяч долларов.
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