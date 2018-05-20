Ещё
Aston Martin Vulcan ожидает дебют на ралли
Далее:
Читайте также:
Ещё

Aston Martin Vulcan ожидает дебют на ралли 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Aston Martin Vulcan покажет себя в Ле-Мане.
Перед началом 24 часовых перегонов Ле-Мана, Vulcan выйдет на раллийную трассу. Заезд состоится в рамках мероприятия Aston Martin Festival.
Пока доставлены не все машины, но каждая из них производит собственное впечатление о гоночном автомобиле. Однако каждую единицу объединяет одно — это двигатель в 820 лошадиных сил.
Премьеру автомобиля ожидали еще 2 года назад на Aston Martin Owners Club. Однако что-то помешало сбыться намеченным планам.
В Aston Martin говорят, что с точки зрения безопасности автомобили адаптированы к полноценной гонке. Поэтому никаких неожиданностей на трассе быть не должно.
Всего на заезд выйдут три представителя Vulcan. Также на дистанции будут и другие представители от Aston Martin, среди которых Vantage GT2s, G3 и G4.
Известно, что управлять машинами будут высококлассные пилоты. Среди них и бывший руководитель Aston Martin Дэвид Ричардс.
Car.ru: последние новости
Житель Омска превратил "Москвич" в спорткар за миллион рублей Ford показал собственный погодный полигон Alphina видит будущее в дизеле для BMW
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смертельное ДТП в Челябинске попало на видео1
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто40
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту173
Как быстро выехать, если заблокировали авто
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен180
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение