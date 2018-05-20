Aston Martin Vulcan ожидает дебют на ралли

Перед началом 24 часовых перегонов Ле-Мана, Vulcan выйдет на раллийную трассу. Заезд состоится в рамках мероприятия Aston Martin Festival.

Пока доставлены не все машины, но каждая из них производит собственное впечатление о гоночном автомобиле. Однако каждую единицу объединяет одно — это двигатель в 820 лошадиных сил.

Премьеру автомобиля ожидали еще 2 года назад на Aston Martin Owners Club. Однако что-то помешало сбыться намеченным планам.

В Aston Martin говорят, что с точки зрения безопасности автомобили адаптированы к полноценной гонке. Поэтому никаких неожиданностей на трассе быть не должно.

Всего на заезд выйдут три представителя Vulcan. Также на дистанции будут и другие представители от Aston Martin, среди которых Vantage GT2s, G3 и G4.

Известно, что управлять машинами будут высококлассные пилоты. Среди них и бывший руководитель Aston Martin Дэвид Ричардс.