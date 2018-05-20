Житель Омска превратил «Москвич» в спорткар

Геннадий Серебрянский, имя которое на днях прогремело не только на весь Омск, но и на всю страну.
Жителю Омска удалось превратить Отечественный "Москвич" в спорткар, стоимость в миллион рублей. Модернизация коснулась не только внутреннего оснащения, но и внешнего вида автомобиля. Мощный восьми цилиндровый двигатель от люксового автомобиля Mercedes Benz, люк, новые фары и даже печь — это всё было установлено в машину. Как сообщил журналистам владелец автомобиля, ему удалось устранить множество недостатков сборки авто, дело в том, что транспорт собирался по немецким чертежам и соответственно до идеального состояния ему было далеко. Объявление о продаже спортивного "Москвича" уже бороздит просторы интернета, фиксированная стоимость — 800 тысяч рублей. Единственная сложность с которой пришлось столкнуться авиамеханику, это препятствие правоохранительных органов узаконить автомобиль и поставить его на учёт. По этой же причине "спорткар" стоит в гараже.