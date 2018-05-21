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Израиль представил новый военный внедорожник
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Израиль представил новый военный внедорожник 

Car.ru 8 часов назад
Фото: Car.ru
Власти Израиля делают сильный акцент на боевую технику страны.
На днях с конвейера сошёл новый внедорожник из самой востребованной весовой категории 9 тонн. Mantis создан для участия в активных боевых действиях. Патрулирование, передвижение в непроходимой местности, а также отпор вражеским силам — это далеко не все задачи и функции, которые должен выполнять внедорожник.
Боевому транспорту, благодаря высокопрочному «обмундированию» не страшны даже атаки минами.
Израиль поделился, что в подкапотном пространстве у Mantis расположилось очень качественное оснащение, 6,8 литровый шести цилиндровый двигатель мощностью в 360 лошадиных сил.
Глава компании Эйтан Зайт предвещает машине большое будущее.
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