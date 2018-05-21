Кроссовер KIA Telluride: первые изображения

Как сообщалось ранее, новый семиместный кроссовер будет создан по мотивам одноимённого концепта KIA Telluride Concept, дебют которого состоялся два года назад в Детройте. Наши коллеги из издания Carscoops, создавшие виртуальное изображение новинки, предполагают, что серийный автомобиль будет следовать по стопам концептуального прототипа.

Новая модель KIA Telluride станет флагманом линейки корейского бренда. Автомобиль получит три ряда кресел. Не исключено, что у внедорожника будет роскошная модификация, в салоне которой будут установлены раздельные кресла.

Ожидается, что новый флагманский внедорожник KIA Telluride получит самые продвинутые «фишки», имеющиеся в распоряжение корейского автогиганта. Например, у автомобиля будет цифровая приборная панель и современная информационно-развлекательная система с большим сенсорным монитором.

В настоящее время нет официальных данных о техническом оснащении серийного кросса KIA Telluride. Напомним, что одноимённый концепт был оснащён 400-сильной гибридной установкой, основанной на двигателе 3.5 V6. Возможно, что у серийного автомобиля также будет «зеленая» версия.

Помимо этого, по слухам, новый флагманский внедорожник KIA Telluride будет доступен с 3,3-литровым мотором V6, отдача которого составит порядка 365 лошадиных сил. Также можно предположить, что автомобиль получит обновлённую версию мотора 3.7 V6, мощностью около 290 лошадиных сил. В качестве трансмиссии, скорее всего, выступит 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Основным рынком сбыта нового флагманского внедорожника KIA Telluride станет США. Однако в компании уже заявили, что автомобиль непременно появится в других регионах планеты, включая Россию.