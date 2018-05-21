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В Москве создадут более 300 новых мест для парковки
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В Москве создадут более 300 новых мест для парковки 

Рамблер 11 минут назад
Фото: РИА Новости
В ближайшее время на московских улицах, участки которых станут односторонними, появятся более 300 парковочных мест. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Вадима Юрьева.
Речь, в частности, идет об улице 2-я Тверская-Ямская (от переулка Александра Невского в сторону Лесной улицы), части улицы Героев Панфиловцев и боковом проезде Сходненской улицы. Также односторонними сделают участки 1-го Дербеневского переулка, 1-го Южнопортового проезда, 9-го и 11-го проспектов Новогиреева.
В целом схемы дорожного движения изменятся в шести округах столицы. По словам Юрьева, нововведения позволят сделать улицы безопаснее, например, избежать столкновений на 2-й Тверской-Ямской при выезде из арки на Лесную улицу.
В то же время из односторонних в двусторонние планируется переделать участки улиц Усиевича, Демьяна Бедного и Вишневой.
В феврале этого года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что плата за парковку в столице вырастет, но только в местах, которые пользуются повышенным спросом. Глава города пояснил, что на таких парковках водителям приходится долго «кружить», чтобы найти место. Чиновники хотят повысить тарифы так, чтобы загрузка этих парковок не превышала 80 процентов. О каких именно суммах идет речь, мэр не уточнил.
В то же время Собянин подчеркнул, что московская система парковок уже сформирована, «особых» нововведений в этой сфер не планируется.
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