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Загруженность дорог Москвы оценивается в шесть баллов
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Загруженность дорог Москвы оценивается в шесть баллов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: ТАСС
Загруженность столичных дорог оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Так, на МКАД заторы образовались в районе Дмитровский, Ховрино, Северное и Южное Тушино, Бирюлево Западное и Восточное, Зябликово, Выхино-Жулебино, Лосиноостровский.
На вылетных магистралях наблюдаются затруднения в движении на Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Рублево-Успенском, Минском, Боровском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Носовихинском, Щелковском, Осташковском шоссе, трассе М4 «Дон», Октябрьском проспекте.
Движение на Третьем транспортном кольце затруднено на участке от Рижского до Савеловского вокзала, около Московского международного делового центра «Москва-Сити», а также в районах Беговой, Хамовники, Даниловский, Нижегородский. Также затруднения в движении транспорта наблюдаются на севере Садового кольца — в Тверском и Мещанском районах, и на юге — в Замоскворецком районе и Якиманке.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Устьинской, Раушской, Софийской, Пречистенской, Дербеневской, Кадашевской набережных, ул. Балчуг, Большом и Малом Каменном мосту, ул. Большая Якиманка, Никитском, Тверском, Страстном и Яузском бульварах, ул. Солянка, ул. Верхняя Радищевская, ул. Марксистская, в районе Таганского тоннеля, ул. Пятницкая.
По прогнозам сервиса, к 10:00 загруженность дорог достигнет пяти баллов.
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