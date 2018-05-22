Загруженность дорог Москвы оценивается в шесть баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Так, на МКАД заторы образовались в районе Дмитровский, Ховрино, Северное и Южное Тушино, Бирюлево Западное и Восточное, Зябликово, Выхино-Жулебино, Лосиноостровский.

На вылетных магистралях наблюдаются затруднения в движении на Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Рублево-Успенском, Минском, Боровском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Носовихинском, Щелковском, Осташковском шоссе, трассе М4 «Дон», Октябрьском проспекте.

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено на участке от Рижского до Савеловского вокзала, около Московского международного делового центра «Москва-Сити», а также в районах Беговой, Хамовники, Даниловский, Нижегородский. Также затруднения в движении транспорта наблюдаются на севере Садового кольца — в Тверском и Мещанском районах, и на юге — в Замоскворецком районе и Якиманке.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Устьинской, Раушской, Софийской, Пречистенской, Дербеневской, Кадашевской набережных, ул. Балчуг, Большом и Малом Каменном мосту, ул. Большая Якиманка, Никитском, Тверском, Страстном и Яузском бульварах, ул. Солянка, ул. Верхняя Радищевская, ул. Марксистская, в районе Таганского тоннеля, ул. Пятницкая.

По прогнозам сервиса, к 10:00 загруженность дорог достигнет пяти баллов.