Peugeot приостанавливает выпуск 308 GTi 

Peugeot вынуждена пересмотреть вариант 308 GTi из-за нарушения нормативов выбросов.
Ранее от действующих стандартов пострадал концерн BMW. Он был вынужден временно свернуть проект M3 и прекратить продажи автомобилей линейки 7 серии по Европе.
Также известно, что Audi приостановила работу над SQ5. Над некоторыми моделями задумывается и Porsche.
Предполагается, что выпуск 308 GTi будет остановлен всего лишь на несколько месяцев. За это время будут внесены необходимые коррективы в конструкцию мотора объемом в 1,6 литра.
Специалисты поработают над уровнем выбросов. Однако это не отразится на мощности мотора, который по-прежнему будет выдавать мощность в 270 лошадиных сил.
Ожидается, что обновленный вариант 308 GTi покажут на автошоу в Париже, который откроет двери в сентябре этого года. Также туда приедут другие представители Peugeot — 508 Wagon и новое поколение 208.