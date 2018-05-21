Peugeot приостанавливает выпуск 308 GTi

Peugeot вынуждена пересмотреть вариант 308 GTi из-за нарушения нормативов выбросов.

Ранее от действующих стандартов пострадал концерн BMW . Он был вынужден временно свернуть проект M3 и прекратить продажи автомобилей линейки 7 серии по Европе.

Также известно, что Audi приостановила работу над SQ5. Над некоторыми моделями задумывается и Porsche

Предполагается, что выпуск 308 GTi будет остановлен всего лишь на несколько месяцев. За это время будут внесены необходимые коррективы в конструкцию мотора объемом в 1,6 литра.

Специалисты поработают над уровнем выбросов. Однако это не отразится на мощности мотора, который по-прежнему будет выдавать мощность в 270 лошадиных сил.