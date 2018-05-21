Ещё
Peugeot приостанавливает выпуск 308 GTi
Далее:
Читайте также:
Ещё

Peugeot приостанавливает выпуск 308 GTi 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Caronit Club
Peugeot вынуждена пересмотреть вариант 308 GTi из-за нарушения нормативов выбросов.
Ранее от действующих стандартов пострадал концерн BMW. Он был вынужден временно свернуть проект M3 и прекратить продажи автомобилей линейки 7 серии по Европе.
Также известно, что Audi приостановила работу над SQ5. Над некоторыми моделями задумывается и Porsche.
Предполагается, что выпуск 308 GTi будет остановлен всего лишь на несколько месяцев. За это время будут внесены необходимые коррективы в конструкцию мотора объемом в 1,6 литра.
Специалисты поработают над уровнем выбросов. Однако это не отразится на мощности мотора, который по-прежнему будет выдавать мощность в 270 лошадиных сил.
Ожидается, что обновленный вариант 308 GTi покажут на автошоу в Париже, который откроет двери в сентябре этого года. Также туда приедут другие представители Peugeot — 508 Wagon и новое поколение 208.
Car.ru: последние новости
Израиль представил новый военный внедорожник Mantis Житель Омска превратил "Москвич" в спорткар за миллион рублей Ford показал собственный погодный полигон
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост установил новый рекорд116
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту173
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто40
«Мне угрожают за правду о Крымском мосте»1
Кроссовер KIA Telluride: первые изображения
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение