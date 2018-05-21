Крымский мост установил новый рекорд

Новый рекорд дорожного трафика был установлен в воскресенье на Крымском мосту: по автотрассе проехали более 23,1 тыс. машин в обе стороны, рассказали в инфоцентре «Крымский мост».

«Первые выходные после открытия движения показали новый рекорд трафика по Крымскому мосту. В воскресенье, 20 мая, по новой автотрассе проехало более 23,1 тыс. транспортных средств в обе стороны, что на 2 тыс. больше, чем было в день открытия движения, 16 мая», — передает ТАСС сообщение инфоцентра.

В субботу интенсивность движения составляла 20 тыс. автомобилей.

В целом за пять суток с момента открытия движения по Крымскому мосту проехало почти 90 тыс. транспортных средств в обе стороны.

По данным инфоцентра, самым популярным видом нарушения ПДД на мосту является остановка водителей на мосту для фотографирования, а любимым местом для селфи у водителей стали арочный пролет и въезд на мост.

Напомним, во вторник, 15 мая президент России Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока.

В среду одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.

За первый час работы по Крымскому мосту проехали более 1 тыс. автомобилей.