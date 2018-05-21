Ещё
Крымский мост установил новый рекорд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Крымский мост установил новый рекорд 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Новый рекорд дорожного трафика был установлен в воскресенье на Крымском мосту: по автотрассе проехали более 23,1 тыс. машин в обе стороны, рассказали в инфоцентре «Крымский мост».
«Первые выходные после открытия движения показали новый рекорд трафика по Крымскому мосту. В воскресенье, 20 мая, по новой автотрассе проехало более 23,1 тыс. транспортных средств в обе стороны, что на 2 тыс. больше, чем было в день открытия движения, 16 мая», — передает ТАСС сообщение инфоцентра.
В субботу интенсивность движения составляла 20 тыс. автомобилей.
В целом за пять суток с момента открытия движения по Крымскому мосту проехало почти 90 тыс. транспортных средств в обе стороны.
По данным инфоцентра, самым популярным видом нарушения ПДД на мосту является остановка водителей на мосту для фотографирования, а любимым местом для селфи у водителей стали арочный пролет и въезд на мост.
Напомним, во вторник, 15 мая президент России Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока.
В среду одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.
За первый час работы по Крымскому мосту проехали более 1 тыс. автомобилей.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности и масштабности проекта строительства моста через Керченский пролив.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
На Крымском мосту произошло массовое нарушение ПДД Строители сказали, в каком месте Крымского моста можно загадать желание В ФСО объяснили, почему Путин не пристегнулся за рулем КамАЗа на Крымском мосту
Комментарии8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту173
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто40
Названы самые продаваемые японские кроссоверы в РФ
«Мне угрожают за правду о Крымском мосте»1
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен180
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение