Продажи малолитражных автомобилей выросли на 44 процента

Продажи малолитражных автомобилей выросли на 44 процента За первый квартал текущего года россияне приобрели 1793 автомобиля А-сегмента, говорится в исследовании «Автостат Инфо». Спрос на машины компактного класса вырос, таким образом, на 43,7% в сравнении с результатом прошлого года (1248 ед.).

Ravon R2 вышел на первое место по продажам в сегменте малолитражек. По данным «Автостат Инфо», в первом квартале россияне приобрели 1034 автомобиля Ravon R2, что на 68% больше, чем было продано за аналогичный период прошлого года (615 авто). Продажи KIA Picanto (2-е место в сегменте) за тот же период составили 609 ед., это на 23% больше, чем было реализовано годом ранее (495 авто). На третью строчку рейтинга сегмента А вышел Smart Fortwo . Продажи этой малолитражки в первом квартале выросли на 45% и составили 110 ед. против 76 ед., реализованных в I квартале 2017-го. Объем реализации модели Smart Forfour за тот же период увеличился на 24,5% и составил 37 ед. (в прошлом году — 49 ед.).

По сообщению «Автостат Инфо», в марте 2018 года продажи на рынке малолитражных автомобилей составили 702 ед. (+26% к прошлому году). Из объема мартовских продаж 361 ед. пришлось на модель KIA Picanto (+53%), а еще 297 ед. — на Ravon R2 (+9,2%). Продажи Smart Fortwo и Smart Forfour составили 31 авто (+15%) и 12 ед. (-25%) соответственно.