Ещё
ГИБДД «разводит» на взятки
Далее:
Читайте также:
Ещё

ГИБДД «разводит» на взятки 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
«АвтоВзгляд» рассказал, как дорожные полицейские «провоцируют» автомобилистов на взятки.
В последние дни пользователи российского сегмента интернета сообщают о якобы стартовавшем рейде ГИБДД по борьбе со взяточниками. При этом коррупцию пресекают не среди самих автоинспекторов, а среди автолюбителей, которых якобы всеми способами «провоцируют» на взятки, а затем ловят «с поличным».
«Никаких команд не поступало», — сообщили порталу в Министерстве внутренних дел России.
По словам представителя ведомства, подобные рейды по отношению к полицейским проходят «постоянно», никак не завися от времени года или приближения каких-либо «масштабных событий».
В конце марта по инициативе президента России Владимира Путина в Госдуму были внесены антикоррупционные законопроекты, которые позволят проверять расходы чиновников даже после их увольнения, а также изымать их имущество в случае, если они не сумели доказать его законное происхождение.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост установил новый рекорд116
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту173
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто40
«Мне угрожают за правду о Крымском мосте»1
Кроссовер KIA Telluride: первые изображения
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение