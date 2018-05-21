ГИБДД «разводит» на взятки

«АвтоВзгляд» рассказал, как дорожные полицейские «провоцируют» автомобилистов на взятки.

В последние дни пользователи российского сегмента интернета сообщают о якобы стартовавшем рейде ГИБДД по борьбе со взяточниками. При этом коррупцию пресекают не среди самих автоинспекторов, а среди автолюбителей, которых якобы всеми способами «провоцируют» на взятки, а затем ловят «с поличным».

«Никаких команд не поступало», — сообщили порталу в Министерстве внутренних дел России.

По словам представителя ведомства, подобные рейды по отношению к полицейским проходят «постоянно», никак не завися от времени года или приближения каких-либо «масштабных событий».