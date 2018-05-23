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Производитель «Кортежа» выпустит народный внедорожник
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Производитель «Кортежа» выпустит народный внедорожник 

Рамблер 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что под брендом Aurus выпустят «массовый» внедорожник. Об этом сообщает ТАСС.
На презентации бренда Aurus министр рассказал, что разработка внедорожника будет завершена в конце 2019 года.
Мантуров добавил, что в конце этого года будет готов прототип внедорожника SUV (Sport Utility Vehicle — «спортивно-утилитарный автомобиль»).
РБК отмечает со ссылкой на Мантурова, что внедорожник будет «народным». Его создадут на единой модульной платформе (ЕМП), которую используют и на других машинах семейства. По словам министра, Sollers предоставит мощности УАЗа и завода в Набережных Челнах для производства автомобилей Aurus.
Первоначально сообщалось, что в рамках проекта «Кортеж» разрабатываются семейства автомобилей (лимузин, седан и минивэн) для первых лиц государства. Автомобили будут выходить под брендом Aurus, название которого образовано от Aurum (золото) и Russia (Россия).
В мае этого года президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, что необходимо наладить «нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство». По его словам, возможность купить эти машины должна быть не только у богатых, но и у людей со средним достатком.
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