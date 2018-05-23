Производитель «Кортежа» выпустит народный внедорожник

На презентации бренда Aurus министр рассказал, что разработка внедорожника будет завершена в конце 2019 года.

Мантуров добавил, что в конце этого года будет готов прототип внедорожника SUV (Sport Utility Vehicle — «спортивно-утилитарный автомобиль»).

РБК отмечает со ссылкой на Мантурова, что внедорожник будет «народным». Его создадут на единой модульной платформе (ЕМП), которую используют и на других машинах семейства. По словам министра, Sollers предоставит мощности УАЗа и завода в Набережных Челнах для производства автомобилей Aurus.

Первоначально сообщалось, что в рамках проекта «Кортеж» разрабатываются семейства автомобилей (лимузин, седан и минивэн) для первых лиц государства. Автомобили будут выходить под брендом Aurus, название которого образовано от Aurum (золото) и Russia (Россия).