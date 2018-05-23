Производитель «Кортежа» выпустит народный внедорожник 

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что под брендом Aurus выпустят «массовый» внедорожник. Об этом сообщает ТАСС.
На презентации бренда Aurus министр рассказал, что разработка внедорожника будет завершена в конце 2019 года.
Мантуров добавил, что в конце этого года будет готов прототип внедорожника SUV (Sport Utility Vehicle — «спортивно-утилитарный автомобиль»).
РБК отмечает со ссылкой на Мантурова, что внедорожник будет «народным». Его создадут на единой модульной платформе (ЕМП), которую используют и на других машинах семейства. По словам министра, Sollers предоставит мощности УАЗа и завода в Набережных Челнах для производства автомобилей Aurus.
Первоначально сообщалось, что в рамках проекта «Кортеж» разрабатываются семейства автомобилей (лимузин, седан и минивэн) для первых лиц государства. Автомобили будут выходить под брендом Aurus, название которого образовано от Aurum (золото) и Russia (Россия).
В мае этого года президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, что необходимо наладить «нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство». По его словам, возможность купить эти машины должна быть не только у богатых, но и у людей со средним достатком.