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В Бразилии блокируют дороги из-за роста цен на топливо
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В Бразилии блокируют дороги из-за роста цен на топливо 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Дальнобойщики в Бразилии заблокировали десятки дорог в знак протеста против повышения цен на дизельное топливо.
Протесты водителей начались в 18 из 27 регионов страны после сообщений компании Petrobras о повышении тарифов на бензин и дизельное топливо с 22 мая, сообщает ТАСС.
Наиболее масштабные акции проходят в штате Сан-Паулу. Среди автомагистралей, которые оказались перекрыты, находятся дороги, ведущие в крупный торговый порт в городе Сантос.
На многих магистралях образовались многокилометровые пробки. Президент Бразилии Мишел Темер совместно с министрами экономического блока правительства пытается найти решение проблемы.
На прошлой неделе компания пять раз подряд пересматривала цены в сторону увеличения, объясняя свою политику мировым ростом тарифов на энергоносители.
Дальнобойщики призывают пересмотреть налоговое законодательство и снизить цены, а также заявили, что пока их требования не будут выполнены, они не прекратят акции протеста.
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