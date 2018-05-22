В Бразилии блокируют дороги из-за роста цен на топливо

Дальнобойщики в Бразилии заблокировали десятки дорог в знак протеста против повышения цен на дизельное топливо.

Протесты водителей начались в 18 из 27 регионов страны после сообщений компании Petrobras о повышении тарифов на бензин и дизельное топливо с 22 мая, сообщает ТАСС

Наиболее масштабные акции проходят в штате Сан-Паулу. Среди автомагистралей, которые оказались перекрыты, находятся дороги, ведущие в крупный торговый порт в городе Сантос.

На многих магистралях образовались многокилометровые пробки. Президент Бразилии Мишел Темер совместно с министрами экономического блока правительства пытается найти решение проблемы.

На прошлой неделе компания пять раз подряд пересматривала цены в сторону увеличения, объясняя свою политику мировым ростом тарифов на энергоносители.

Дальнобойщики призывают пересмотреть налоговое законодательство и снизить цены, а также заявили, что пока их требования не будут выполнены, они не прекратят акции протеста.