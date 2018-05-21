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В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма
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«Красиво жить не запретишь»: в Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма 

Рамблер 1 час назад
47 минут парковки на территории нового аэропорта Симферополя обошлись автомобилисту в тысячу рублей. В группе общественного движения «Синие ведерки» в соцсети Facebook появилась публикация, которая об этом свидетельствует.
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Пользователь Александр Кизуб опубликовал снимок въездного билета на территорию воздушной гавани, на которой зафиксировано время — 13:07. Второе фото запечатлело кассовый чек со временем оплаты — 13:54. За 47 минут парковки водителю пришлось заплатить ровно одну тысячу рублей, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 152,54 рубля.
Facebook
Большинство подписчиков «Синих ведерок» удивились расценкам в симферопольском аэропорту.
«Даже в Москве таких цен нет!» — написал один из них.
Между тем другой отметил, что подобная практика действует во всех аэропортах России — парковка в зоне высадки и посадки пассажиров легкового транспорта перед терминалом аэропорта стоит тысячу. В связи с чем он поинтересовался, «в чем удивление».
«В цене, дорогой птенчик», — тут же объяснили ему.
Новый аэровокзальный комплекс был построен в Симферополе за 22 месяца и открыт в апреле нынешнего года.
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