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Москвичей штрафуют дважды за одно нарушение
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Москвичей штрафуют дважды за одно нарушение 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Московские камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД штрафуют водителей по два раза за одно и то же, сообщает «АвтоВзгляд».
На это в последнее время все чаще жалуются столичные автомобилисты. Например, совсем недавно превысивший скорость на Новорязанском шоссе водитель Ford Focus попал в объектив сразу двух камер и получил по штрафу от каждой из них.
«Ни о каких ошибках речи быть не может», — уверен автор статьи.
По его словам, ГИБДД сознательно «обирает» водителей. При этом журналист советует оштрафованным дважды автолюбителям не сдаваться, а обжаловать штрафы, ведь иначе такие «ошибки» никогда не прекратятся.
В конце января СМИ сообщили, что в Москве за неправильную парковку оштрафовали автомобилиста, стоявшего в пробке. Водитель получил уведомление о штрафе в три тысячи рублей с формулировкой «за парковку в неположенном месте». Между тем фотографии, сопровождавшие уведомление, свидетельствовали, что мужчина ожидал зеленого сигнала светофора, стоя в пробке на средней полосе дороги. В МАДИ «нарушителю» предложили обжаловать решение в 10-дневный срок, однако он не успел это сделать.
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