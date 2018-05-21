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Opel показывает компактную модель Corsa GSi
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Opel показывает компактную модель Corsa GSi 

Auto.Today 15 минут назад
Фото: automania.be
Немецкий производитель Opel планирует завоевать еще больше клиентов благодаря новому автомобилю Corsa GSi.
Под капотом модели располагается 1,4-литровый двигатель с турбонаддувом, способный обеспечивать 150 лошадиных сил и 220 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Подобное оснащение позволяет Corsa GSi разгоняться 0-100 км/ч примерно за 8,9 секунды и достигать предельной скорости в 207 километров в час. Расход топлива составляет 6,2-6,3 литров на 100 км, в то время как показатели выбросов CO2 приравниваются к 143-147 г/км.
Благодаря спортивной подвеске, ранее используемой для версии OPC, новый автомобиль Opel предоставляет «отличную управляемость», особенно при наличии 18-дюймовых легкосплавных колесных дисков, обернутых в шины 215/40.
Компактная модель имеет спортивный экстерьер с массивными воздухозаборниками и хромированными выхлопными трубами. Что касается салона — производитель пока не предоставил официальных изображений, однако он говорит о сиденьях Recaro, спортивном рулевом колесе, рычаге переключения передач с кожаной обивкой и педалях с алюминиевыми накладками.
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