Opel показывает компактную модель Corsa GSi

Немецкий производитель Opel планирует завоевать еще больше клиентов благодаря новому автомобилю Corsa GSi.

Под капотом модели располагается 1,4-литровый двигатель с турбонаддувом, способный обеспечивать 150 лошадиных сил и 220 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Подобное оснащение позволяет Corsa GSi разгоняться 0-100 км/ч примерно за 8,9 секунды и достигать предельной скорости в 207 километров в час. Расход топлива составляет 6,2-6,3 литров на 100 км, в то время как показатели выбросов CO2 приравниваются к 143-147 г/км.

Благодаря спортивной подвеске, ранее используемой для версии OPC, новый автомобиль Opel предоставляет «отличную управляемость», особенно при наличии 18-дюймовых легкосплавных колесных дисков, обернутых в шины 215/40.

Компактная модель имеет спортивный экстерьер с массивными воздухозаборниками и хромированными выхлопными трубами. Что касается салона — производитель пока не предоставил официальных изображений, однако он говорит о сиденьях Recaro, спортивном рулевом колесе, рычаге переключения передач с кожаной обивкой и педалях с алюминиевыми накладками.