Дизельгейт продолжается: Porsche отзывает машины

Агентство Reuters сообщает, что министерство транспорта Германии, KBA, обнаружило, что автомобили Porsche , с новейшими дизельными двигателями Евро 6, были оснащены печально известными устройствами, которые помогают автомобилям обходить строгие условия лабораторных испытаний. Фирме было приказано отозвать 60 000 автомобилей с «обманками».

Пока комментариев от Porsche не последовало. Скорее всего, на отозванных машина заменят программное обеспечение. Из-за ряда отзывов, появилось предположение, что Porsche может вообще отказаться от дизелей. Однако глава отдела продаж компании Детлев фон Платен сообщил в марте в отраслевой газете, что компания остается приверженной дизелям в будущем.

В интервью газете Automotive News Europe фон Платен заявил, что в планах компании разработка дизельных моторов для Cayenne и, возможно, для Macan. Для моделей SUV это имеет смысл, так как клиенты хотят иметь хороший крутящий момент и низкий расход. Дизель дает и то и другое.

Более того, Porsche сказал, что он предпочел бы использовать экологически безопасные бензины и дизели в своих автомобилях в будущем.

Йорг Кернер, глава Porsche по развитию трансмиссии сказал, что в будущем компания будет создавать двигатели, использующие весь потенциал сгораемых видов топлива с точки зрения оптимизации выбросов CO2 и производительности.