В ЦБ объяснили рост цен на бензин

Центробанке объяснили рост цен на бензин ситуацией на мировом рынке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Тенденция к росту цен наблюдается по всему миру в том числе из-за повышения акцизов.

«Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. Их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен», — заявила первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева на заседании межкомитетской рабочей группы в Госдуме.

По данным Росстата, средняя розничная цена бензина, по данным на 14 мая, достигла 41,28 рубля за литр.