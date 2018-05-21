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В ЦБ объяснили рост цен на бензин
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В ЦБ объяснили рост цен на бензин 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Центробанке объяснили рост цен на бензин ситуацией на мировом рынке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Тенденция к росту цен наблюдается по всему миру в том числе из-за повышения акцизов.
«Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. Их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен», — заявила первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева на заседании межкомитетской рабочей группы в Госдуме.
По данным Росстата, средняя розничная цена бензина, по данным на 14 мая, достигла 41,28 рубля за литр.
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