Самый длинный мост в Европе

Российская пропаганда назвала его «стройкой века». Строго говоря, новый мост соединяет украинский полуостров Крым, аннексированный Москвой четыре года тому назад, с континентальной Россией через Керченский пролив.

Крымский мост является самым длинным мостом в Европе. Его длина составляет 19 километров, он возвышается над водой на 35 метров. Стоимость строительства составила 3,6 миллиарда рублей. Автомобильное движение по нему открылось утром в среду 16 мая.

Работы начались в феврале 2016 года. На шесть месяцев раньше намеченного срока по нему было запущено автомобильное движение. Ввод в эксплуатацию совпал с началом сезона отпусков. Да настоящего момента на полуостров из России можно было добраться лишь морским и воздушным путем.

«Движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов открывается одновременно в двух направлениях. Максимальная скорость — 90 километров в час», — указывается в коммюнике информационного центра «Крымский мост».

Мост стоит на 600 сваях, большинство из которых находятся под водой. Конструкция состоит из двух арок длиной 227 метров каждая, что позволяет судам проходить под мостом.

Железнодорожное полотно, которое соединит полуостров с Россией, миную территорию Украины, будет сдано в эксплуатацию в конце следующего года.

Официальные характеристики

— Длина: 19 километров.

— Двухколейное железнодорожное полотно.

— 4-полосная автострада.

— Пропускная способность: 40 000 автомобилей в день.

— 13 миллионов тонн грузов в год.

— 14 миллионов пассажиров в год.

Мосты, утратившие свое первенство

До настоящего момента самым длинным мостом Европы были мост имени Васко да Гамы в Лиссабоне длиной 17,2 километра. Он проходит над устьем реки Тежу. Его общая высота составляет 420 метров. Открыт 4 апреля 1998 года.

Еще одним большим мостом Европы является Эресуннский мост, соединяющий Копенгаген (Дания) и Мальмё (Швеция).