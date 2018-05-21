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Российские автодороги хотят сузить
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В ЕР предложили изменить ширину автодорог 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Фото: ТАСС
Для экономии средств бюджета в России можно строить более узкие дороги, заявил член генсовета «Единой России» Аркадий Фомин на партконференции «Направление 2026».
«Именно эффективное расходование бюджетных средств мы считаем одним из главных ресурсов. Много возможностей и при этом много вопросов; это хорошо видно на примере дорожного строительства», — цитирует Фомина «Интерфакс».
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По мнению единоросса «можно посмотреть резервы; один пример — это ширина полос наших дорог».
«Например, в Европе ширина дорог уже в среднем на 25 сантиметров (чем в России, — прим. ВЗГЛЯД), казалось бы копейки. Там 25, тут 25, четыре полосы — метр, метры — в километры. Получается миллиарды», — заявил Аркадий Фомин.
Также он напомнил, что в 1990-е годы этот вопрос уже поднимался, однако «решения пока нет».
Напомним, в июне в России вступает в действие новый стандарт, согласно которому допускается повторное использование асфальта при ремонте дорог. Вторичные материалы будут использовать на трассах с невысокой интенсивностью движения, что должно сэкономить и ускорить проведение работ.
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