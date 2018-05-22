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Lada Priora снимут с конвейера
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Lada Priora снимут с конвейера 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
«АвтоВАЗ» снимет с конвейера автомобили Lada моделей Priora, Granta и Kalina. Им на смену придут другие — обновленные, сообщает во вторник, 22 мая, принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Как отмечает издание, в производственном плане завода на июль машин уже нет.
Автопроизводитель поясняет, что прекращает производство дорестайлинговых моделей этих автомобилей и готовится к выпуску рестайлинговых в Х-стиле.
Lada Priora — самый продаваемый автомобиль в серии. В 2009 и 2012 году она была самой популярной среди покупателей машиной в России. В апреле 2017 года количество выпущенных Priora достигло миллиона.
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