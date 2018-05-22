Lada Priora снимут с конвейера

Как отмечает издание, в производственном плане завода на июль машин уже нет.

Автопроизводитель поясняет, что прекращает производство дорестайлинговых моделей этих автомобилей и готовится к выпуску рестайлинговых в Х-стиле.