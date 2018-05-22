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«Ладе Приора» пришел конец
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«Ладе Приора» пришел конец 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
АвтоВАЗ прекратит сборку автомобилей Lada Priora с июля текущего года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо, которое автопроизводитель распространил среди своих дилеров.
По данным издания, с конвейера также будут сняты автомобили Lada моделей Kalina и Granta.
Как уточняется, АвтоВАЗ прекращает производство дорестайлинговых моделей этих автомобилей и готовится к выпуску рестайлинговых в Х-стиле.
Другие подробности в письме не приводятся.
Ранее «Реальное время» сообщало, что продажи новых легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта в России выросли на 17,6% по итогам апреля.
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