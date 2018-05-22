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В России испытывают первый солнцемобиль
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В России испытывают первый солнцемобиль 

Вести.Ru 31 минуту назад
Фото: www.vesti.ru
Испытания первого в России солнцемобиля проходят в Санкт-Петербурге. Студенты и аспиранты Политехнического института начали трудиться над проектом еще в 2015 году.
Поверхность автомобиля покрыта десятками солнечных панелей, внутри корпуса — мощный двигатель.
"Автомобиль имеет автономное питание от аккумулятора, который можно подзаряжать. Та энергия, что поступает с солнечных батарей, способствует заряду аккумулятора в режиме езды. В стационарном состоянии автомобиль подпитывается энергией солнца", — говорит главный инженер Евгений Котов.
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