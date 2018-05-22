В России испытывают первый солнцемобиль

Испытания первого в России солнцемобиля проходят в Санкт-Петербурге. Студенты и аспиранты Политехнического института начали трудиться над проектом еще в 2015 году.

Поверхность автомобиля покрыта десятками солнечных панелей, внутри корпуса — мощный двигатель.