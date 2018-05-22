Citroen выпустит новый кроссовер для Европы

Французская компания Citroen официально анонсировала новый кроссовер для Старого Света. Речь идёт о модели C5 Aircross, мировая премьера которой состоялась ещё в прошлом году в рамках Шанхайского автосалона.

Повторимся, весной прошлого года был представлен «паркетник» Citroen C5 Aircross , предназначенный для китайского рынка. Сейчас же французская марка готовится вывести новинку на европейский рынок. Согласно официальным данным, премьера «старосветского» SUV состоится 24 мая текущего года, в рамках специального мероприятия во Франции.

Как отмечают наши французские коллеги, «живые» продажи модели Citroen C5 Aircross стартуют в Европе в октябре текущего года. По предварительным данным, «старосветская» версия модели будет идентична машине, предназначенной для Китая.

Напомним, кроссовер Citroen C5 Aircross в китайской спецификации имеет следующие габариты: 4 510/1 860/1 670 мм. Размер колёсной базы — 2 730 мм. При этом, ожидается, что автомобиль для Европы получит пересмотренную гамму силовых агрегатов. Скорее всего, для машины будут предусмотрены двигателя 1.6 THP и 1.8 THP (167 и 204 л.с.). Трансмиссия — 6АКП.

Кроме этого ожидаются дизельные версии кроссовера Citroen C5 Aircross. В этом случае автомобиль может получить моторы 1.6 BlueHDi (100 или 120 л.с.) и 2.0 BlueHDi (150 или 180 л.с.). При этом привод передаётся только на передние колеса.

Как сообщалось ранее, кроссовер Citroen C5 Aircross оснащён подвеской с гидравлическими ограничителями хода (Progressive Hydraulic Cushions, PHC). Кроме этого в арсенале машины значится цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система и несколько систем безопасности и помощи водителю.

Также известно, что кроссовер Citroen C5 Aircross для европейского рынка будет собираться на мощностях французского завода в Ренне. К слову, там же собирают модель Peugeot 5008 . Цены и комплектации новинки пока не рассекречиваются.

В следующем году новый «внедорожник» Citroen C5 Aircross появится и в России.