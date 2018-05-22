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Citroen выпустит новый кроссовер для Европы
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Citroen выпустит новый кроссовер для Европы 

LiveCars.Ru 3 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
Французская компания Citroen официально анонсировала новый кроссовер для Старого Света. Речь идёт о модели C5 Aircross, мировая премьера которой состоялась ещё в прошлом году в рамках Шанхайского автосалона.
Повторимся, весной прошлого года был представлен «паркетник» Citroen C5 Aircross, предназначенный для китайского рынка. Сейчас же французская марка готовится вывести новинку на европейский рынок. Согласно официальным данным, премьера «старосветского» SUV состоится 24 мая текущего года, в рамках специального мероприятия во Франции.
Как отмечают наши французские коллеги, «живые» продажи модели Citroen C5 Aircross стартуют в Европе в октябре текущего года. По предварительным данным, «старосветская» версия модели будет идентична машине, предназначенной для Китая.
Напомним, кроссовер Citroen C5 Aircross в китайской спецификации имеет следующие габариты: 4 510/1 860/1 670 мм. Размер колёсной базы — 2 730 мм. При этом, ожидается, что автомобиль для Европы получит пересмотренную гамму силовых агрегатов. Скорее всего, для машины будут предусмотрены двигателя 1.6 THP и 1.8 THP (167 и 204 л.с.). Трансмиссия — 6АКП.
Кроме этого ожидаются дизельные версии кроссовера Citroen C5 Aircross. В этом случае автомобиль может получить моторы 1.6 BlueHDi (100 или 120 л.с.) и 2.0 BlueHDi (150 или 180 л.с.). При этом привод передаётся только на передние колеса.
Как сообщалось ранее, кроссовер Citroen C5 Aircross оснащён подвеской с гидравлическими ограничителями хода (Progressive Hydraulic Cushions, PHC). Кроме этого в арсенале машины значится цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система и несколько систем безопасности и помощи водителю.
Также известно, что кроссовер Citroen C5 Aircross для европейского рынка будет собираться на мощностях французского завода в Ренне. К слову, там же собирают модель Peugeot 5008. Цены и комплектации новинки пока не рассекречиваются.
В следующем году новый «внедорожник» Citroen C5 Aircross появится и в России.
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