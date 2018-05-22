Объявлены российские цены на новый Wrangler

На российском рынке стартовал прием заказов на внедорожник Jeep Wrangler четвертого поколения. В июле-августе в продаже появятся трехдверные версии, а к октябрю-ноябрю до России доберутся и пятидверные машины.

Первые "Джипы" будут предлагаться с двухлитровым турбомотором мощностью 272 л. с. Единственно возможная трансмиссия — восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Возможно, со временем в России появится и атмосферный двигатель 3.6 V6, развивающий 284 л.с.

Цены на внедорожник нового поколения начинаются с 2 940 000 рублей, но первые машины в фиксированной комплектации будут дороже. Стоимость пятидверных версий стартует с 3 150 000 рублей.

Новый автомобиль сохранил рамную конструкцию и неразрезные мосты на пружинах. Отличить новую машину от предшественника можно по указателями поворотов, переехавшим на крылья, а также по задним фонарям. Часть кузовных панелей теперь сделана из алюминия, что позволило уменьшить массу внедорожника.