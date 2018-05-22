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Audi анонсировала 20 электромобилей
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Audi анонсировала 20 электромобилей 

CarClub 1 час назад
Фото: Audi
Компания из Ингольштадта поделилась планами на ближайшее будущее. Если они сбудутся, то «кольца» смогут заткнуть за пояс «Теслу», которая пока остается монополистом в сегменте «дальнобойных» электромобилей.
Немцы анонсировали 20 моделей электромобилей. Они должны появиться до 2025 года. Через семь лет Audi намерена ежегодно продавать как минимум 800 000 подключаемых гибридов и электрокаров. Топ-менеджеры полагают, что к этому времени электрические машины начнут доминировать на рынке.
Первый серийный электромобиль Audi представит уже в этом году. За ним в 2019-м последует еще один, а начиная с 2020-го их станут представлять по несколько каждый год. Они появятся во всех рыночных сегментах, где представлен бренд Audi.
Параллельно немецкий концерн будет вкладывать деньги в развитие зарядной инфраструктуры, без которой невозможно сделать электромобили по-настоящему популярными.
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