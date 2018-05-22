Летающий диван повредил премиум авто и попал в «заложники»

Сотрудники екатеринбургского салона BMW взяли в «заложники» летающий диван, который повредил несколько авто, сообщают «Моменты».

По информации портала, надувной диван стоял на крыше торгового центра WoW House, но был снесен оттуда во время грозы. При этом ветер отнес мебель прямо на новые машины BMW, припаркованные на стоянке автосалона BMW Крафт, поцарапав несколько из них.

Издание не уточнило, каким образом надувной диван сумел нанести автомобилям подобные повреждения, однако сообщает, что сотрудники салона изъяли предмет мебели в качестве вещественного доказательство, с которым, должно быть, намерены пойти в суд за компенсацией ущерба.

Диван был установлен как рекламная конструкция на крыше торгующего мебелью ТЦ по инициативе его собственника. По данным портала, стоил диван примерно 400 тысяч рублей, а оплатили его в складчину все арендаторы помещений.