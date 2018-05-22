Штраф на переездах перестанет быть «скидочным»

Комитет Госдумы по госстроительству рассмотрел проект поправок в ст. 12.10 КоАП, где описаны нарушения на железнодорожных переездах. Они обсуждаются не первый год, однако даже резонансные аварии с большим количеством погибших не заставляют законотворцев поторопиться.

Сегодня при пересечении путей вне переезда или за выезд на переезд при красном свете водителя могут оштрафовать на 1000 рублей или лишить прав на срок до года. Минтранс предлагал увеличить штраф сразу до 30 000 рублей, но позже от этого отказался. Правительство же внесло в Госдуму проект поправок про пятитысячный штраф. Эти поправки и рекомендованы к первому чтению. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным РЖД, за четыре месяца 2018 года на железнодорожных переездах по вине водителей транспортных средств, грубо нарушивших ПДД, допущено 107 столкновений с подвижным составом с ростом к уровню 2017 года на 5%. Число пострадавших в столкновениях уменьшилось к уровню прошлого года на 18%, при этом число погибших в результате ДТП увеличилось на 5%.

Повышение штрафа — лишь одна из мер решения проблемы, пояснил директор департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Минтранса России Вячеслав Петренко

«Есть водители, которые все равно будут ехать через закрытый переезд, какие ты нормы для них ни устанавливай. Самым действенным способом, конечно, является строительство разноуровневых развязок с автодорогами — такие программы в разных регионах уже выполняются», — отметил он.

В Подмосковье, напомним, уже несколько лет реализуется программа «Свободный переезд», строятся первые платные ж/д переезды, первые из которых могут открыть в 2019 году.