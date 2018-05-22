Dongfeng Motor рассказал о новой стратегии D139

В конце прошлого месяца в Пекине состоялась международная конференция китайского производителя, где была озвучена информация о дальнейшем развитии бренда и новинках. Мероприятие под названием Drive Your Dream собрало более 100 международных партнеров Dongfeng из 30 стран и регионов, а также высшее руководство компании: заместителя генерального директора Dongfeng Motor Лю Вэйдун , директора департамента международного бизнеса Ли Цзюньжи, генерального директора подразделения Dongfeng Import and Export Company Ван Маохуа и других.

На конференции была представлена новая стратегия бренда — D139. В этой аббревиатуре зашифрованы основные принципы работы компании на ближайшие годы: D — Dongfeng, 1 — единый принцип Dongfeng, 3 — три главных цели — «Качество», «Разумность» и «Гармония», а все это будет воплощаться в жизнь с помощью 9 планов. Компания сфокусируется на интеллектуальном производстве, умных автомобилях, высоком уровне сервиса, экологии, безопасности, сотрудничестве и кооперации.

В 2017 году объем продаж Dongfeng Motor составил 1,16 миллиона автомобилей под собственным брендом Dongfeng, но уже к 2025 году компания планирует нарастить объем продаж в два раза — до 2,3 миллиона единиц. В прошлом году компания увеличила экспорт на 55,3% — до 64 683 штук. К 2020 году Dongfeng намерен продавать за рубежом до 150 000 единиц техники, запустить продажи в Европе и Америке. В настоящее время география продаж Dongfeng охватывает 80 стран. На протяжении трех лет по всему миру будет открыто еще 100 дилерских центров, а их суммарное количество доведено до 850.

Кроме того, в ближайшие три года продуктовая линейка Dongfeng будет расширена 10-15 перспективными моделями: в 2018 году выйдут кроссоверы AX4 и Glory 580, минивэны S500 и Glory 370, пикап Dongfeng Ruiqi, флагманский тяжелый грузовик Tianlong и внедорожники новой генерации. В 2019-2020 году будут выпущены электромобили DFM EV и прочие машины.