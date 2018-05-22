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Камеры «Стрит Фалькон» проверит прокуратура
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Камеры «Стрит Фалькон» проверит прокуратура 

CarClub 2 часа назад
Фото: roads.ru
В Москве начали работать 100 камер, штрафующих за остановку на 10 секунд.
Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратятся в прокуратуру с просьбой проверить законность установки без предупреждения новых камер «Стрит Фалькон» на дорогах Москвы. Об этом информирует ТАСС.
Представители движения намерены обратиться в прокуратуру Москвы с просьбой разобраться, по какой причине москвичей не предупредили о нововведениях и адресах установки новых камер, почему информация об этом не появилась на открытых информационных площадках и на официальных сайтах соответствующего органа власти. Новые комплексы, напомним, выписывают штрафы за остановку всего на 10 секунд.
«Такое чувство, что камеры специально установили в самых популярных и массовых местах — возле кафе и ресторанов, на запруженных автомобилями центральных улицах, — чтобы выручка от нового проекта пошла как можно быстрее. Вот увидите, скоро таксисты перестанут подсаживать клиентов, потому что каждое такое ожидание пассажира обернется штрафом», — приводит издание слова сопредседателя регионального штаба ОНФ в Москве, депутата Госдумы Вячеслава Лысакова.
Также трудности могут начаться у льготных категорий граждан, тех, кто только учится водить, а также тех, кто даже вынужденно притормозил из-за остановившегося перед ними автомобиля.
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