Камеры «Стрит Фалькон» проверит прокуратура

В Москве начали работать 100 камер, штрафующих за остановку на 10 секунд.

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратятся в прокуратуру с просьбой проверить законность установки без предупреждения новых камер «Стрит Фалькон» на дорогах Москвы. Об этом информирует ТАСС.

Представители движения намерены обратиться в прокуратуру Москвы с просьбой разобраться, по какой причине москвичей не предупредили о нововведениях и адресах установки новых камер, почему информация об этом не появилась на открытых информационных площадках и на официальных сайтах соответствующего органа власти. Новые комплексы, напомним, выписывают штрафы за остановку всего на 10 секунд.

«Такое чувство, что камеры специально установили в самых популярных и массовых местах — возле кафе и ресторанов, на запруженных автомобилями центральных улицах, — чтобы выручка от нового проекта пошла как можно быстрее. Вот увидите, скоро таксисты перестанут подсаживать клиентов, потому что каждое такое ожидание пассажира обернется штрафом», — приводит издание слова сопредседателя регионального штаба ОНФ в Москве, депутата Госдумы Вячеслава Лысакова.

Также трудности могут начаться у льготных категорий граждан, тех, кто только учится водить, а также тех, кто даже вынужденно притормозил из-за остановившегося перед ними автомобиля.