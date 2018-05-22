На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora

Чеченская молодежь сожалеет из-за снятия с конвейера автомобиля Lada Priora. Как заявил председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев , автомобиль стал очень популярен в Чечне благодаря своей доступности.

«Есть сожаление, потому что это был доступный автомобиль. Соотношение цены и качества было достаточно интересным для покупателя. Ещё один большой плюс этих автомобилей заключался в том, что ремонтное обслуживание у него лёгкое. Это тоже был один из параметров, почему эти машины были популярны», — сказал Тапаев радиостанции «Говорит Москва».

Тапаев заметил, что на Северном Кавказе есть производство Lada, и выразил надежду, что там по-прежнему будут собирать Lada Priora.

Он также заявил, что корейские и китайские автопроизводители в отсутствии конкуренции со стороны российского автопрома могут занять ценовой сегмент, в котором выступала Priora.