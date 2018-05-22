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На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
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На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora 

Рамблер 1 час назад
Чеченская молодежь сожалеет из-за снятия с конвейера автомобиля Lada Priora. Как заявил председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев, автомобиль стал очень популярен в Чечне благодаря своей доступности.
«Есть сожаление, потому что это был доступный автомобиль. Соотношение цены и качества было достаточно интересным для покупателя. Ещё один большой плюс этих автомобилей заключался в том, что ремонтное обслуживание у него лёгкое. Это тоже был один из параметров, почему эти машины были популярны», — сказал Тапаев радиостанции «Говорит Москва».
>> «Ладе Приора» пришел конец
Тапаев заметил, что на Северном Кавказе есть производство Lada, и выразил надежду, что там по-прежнему будут собирать Lada Priora.
Он также заявил, что корейские и китайские автопроизводители в отсутствии конкуренции со стороны российского автопрома могут занять ценовой сегмент, в котором выступала Priora.
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что концерн «АвтоВАЗ» в июле снимет с производства автомобили Lada Priora, Lada Kalina и Lada Granta. В будущем на смену им придут рестайлинговые модели.
Комментарии18  Ещё 4 источника 
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