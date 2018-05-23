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Маск анонсировал улучшенную модель Tesla
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Маск пообещал улучшить характеристики новой Tesla 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Основатель компании Tesla Илон Маск пообещал улучшить характеристики Model 3 из-за негативных отзывов о тормозном пути электрокара. Об этом пишет The Verge.
По данным портала, эксперты журнала Consumer Reports после тест-драйва Tesla Model 3 заявили, что они не могут рекомендовать электромобиль к покупке из-за проблем с тормозной системой.
Как отмечается, тормозной путь новой Tesla составил 46 метров при скорости в 97 км/ч. По словам экспертов, такие показатели гораздо хуже остальных автомобилей в данной ценовой категории.
При этом после публикации рецензии Маск заявил, что компании решит данную проблему электрокара с помощью обновления программного обеспечения.
Также основатель Tesla призвал экспертов вновь протестировать электромобиль. По мнению Маска, журналистам портала попалась на тест ранняя версия электрокара.
20 мая Маск анонсировал выпуск новой модели электрокара Tesla.
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