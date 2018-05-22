В России появится однодневное ОСАГО

Депутаты от ЛДПР предложили сократить минимальный срок действия полиса ОСАГО до одного дня, сообщила пресс-служба комитета по труду и соцполитике.

"Из-за установленного в настоящее время минимального срока действия полиса ОСАГО водителю выгоднее нарушить указанный Федеральный закон и управлять автомобилем без страхового полиса, рискуя быть привлеченным к административной ответственности за езду без страхового полиса или стать виновником ДТП", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В целях исключения таких случаев, стимулирования граждан покупать полис ОСАГО законопроектом предлагается сократить минимальный срок действия полиса ОСАГО до одного дня. В настоящее время договор о страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств заключается на один год.

Заключение договора на более короткий срок допускается для средств, зарегистрированных в иностранных государствах (но не менее чем на 5 дней), при приобретении транспортного средства для следования к месту регистрации транспортного средства и для следования к месту проведения техосмотра (на срок, не превышающий 20 дней при отсутствии диагностической карты).

Также предусматривается возможность досрочного расторжения договора ОСАГО. При этом страховщик в течение 14 дней должен вернуть страхователю часть страховой премии в размере ее доли, предназначенной для осуществления страховых выплат и приходящейся на неистекший срок действия договора.

Депутаты отмечают, что в 2017 году в России был зафиксирован рост случаев езды без полисов ОСАГО. По оценкам Российского союза автостраховщиков, около 3 миллионов автомобилистов выезжают на дороги без полисов ОСАГО либо приобретают фальшивые документы.